Worte zum Sonntag: Die „gelbe Karte“ fördert Einsicht

Na, prost Mahlzeit! Was soll denn das? Nächste Ausfahrt raus: "Die Papiere bitte!" Was war geschehen? Ein Zivil-Fahrzeug der Polizei hatte mich über einige Kilometer verfolgt. Es hieß: Etwas über dem Limit und zu lange Strecken linke Spur. Dabei halte ich mich für einen guten Fahrer und bin es wohl auch - ohne Punkte in Flensburg und das bei jährlich zig Tausend Autobahn-Kilometern. Aber an dem Tag war es doch nicht so perfekt. Die Polizei hatte mich geschnappt. Und dann: Eine konkrete Zurechtweisung und doch ein freundliches Gespräch. Dabei blieb es. Klasse Polizei in Thüringen! Und am Ende nochmals Ermahnungen. Das war alles.Wir brauchen gelegentlich solche Momente und solche Menschen, die uns stoppen. Halt, bevor es echt schlimmer wird. Die Autobahn wird jährlich für viele zur Todespiste. Unsere Fehler fangen meist mit Kleinigkeiten an. So war es hilfreich, dass auch ein guter Fahrer mal die "gelbe Karte" sah. "Weisheit erwerben ist besser als Gold und Einsicht erwerben edler als Silber... Freundliche Reden sind Honigseim, trösten die Seele und erfrischen die Gebeine". (Sprüche 16,16+24).