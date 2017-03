Worte zum Sonntag: "Fröhliches Gezwitscher überall"

Im Land der Bibel ist davon noch mehr zu sehen und zu hören. Millionen Vögel ziehen durch das Jordantal nach Europa. Kein Wunder, dass Jesus auch über Vögel spricht: "Seht die Vögel unter dem ­Himmel an: sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen; und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie?" (Matthäus 6,26).Jesus hält uns die Lebenslust und die Sorglosigkeit der Vögel vor Augen. Wir vergessen vor lauter Sorgen ums Morgen das Leben heute. Noch schlimmer: Wir vergessen, dass unser Leben ein Geschenk ist und vieles in unserem Leben auch. Denn: Wie zuverlässig sind unsere selbstgemachten Sicherheiten, die Aktienpakete und Rentenprogramme? Jesus will uns eine vernünftige Zukunftsgestaltung nicht ausreden. Aber er will uns darüber hinaus zum frischen Glauben und zum fröhlichen Gottvertrauen einladen. Sehen und hören wir auf die Vögel. Wagen wir es mit Gott. Er will neues Leben.