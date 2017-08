Worte zum Sonntag: " Genieße das Leben"

„So geh hin und iss dein Brot mit Freuden, trink deinen Wein mit gutem Mut; denn dies dein Tun hat Gott schon längst gefallen. Lass deine Kleider immer weiß sein und lass deinem Haupte Salbe nicht mangeln. Genieße das Leben mit deinem Weibe, das du liebhast, solange du das eitle Leben hast, das dir Gott unter der Sonne gegeben hat; denn das ist dein Teil am Leben und bei deiner Mühe, mit der du dich mühst unter der Sonne.“ (Prediger 9,7-9).Wir sollen dem Leben die schönen Seiten ­abgewinnen. Dabei ist Lebenslust nicht vom Bankkonto abhängig. Vom Geld ist hier gar nicht die Rede, sondern von Freude – und von Gott. Weil unser Leben eine Gabe Gottes ist, können wir dieses Leben genießen, ob in der Mietwohnung, im Garten vorm Haus oder weit weg im Urlaubsparadies.Der Glaube an Jesus Christus vertröstet nicht aufs Jenseits. Der Glaube ist „geerdet“, spricht vom Leben mitten in dieser Welt. Und zugleich wird betont: Das Leben ist noch mehr als alle Tage „Wein, Weib und Gesang“. Jesus stellt uns in den weiten Raum seiner Liebe und seines Friedens. Davon darf jeder reichlich nehmen und auch weiterreichen. Und das gibt uns im Miteinander mit anderen Menschen den höchsten Lebensgenuss.