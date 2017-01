Worte zum Sonntag: "Hauptsache gerettet und gesund"

Doch es gibt noch eine andere Sicht: Was helfen die besten Blutwerte und der präzise Herzschlag, wenn wir im Boot auf hoher See kentern und eiskalte Wasserwogen nach dem Leben greifen. Dann heißt es: Hauptsache gerettet! Da sind Hautabschürfungen und selbst ein kaputter Arm zu verschmerzen.Die Bibel erzählt, wie vier Freunde einen Gelähmten zu Jesus bringen und damit die Hoffnung verbinden: Der kann helfen. "Als nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben." (Markus 2,5). Hauptsache gerettet! Jesus will der Arzt für unsere schlimmste Krankheit sein. Er will mit Vergebung den Weg zur Versöhnung öffnen, Feindschaft überwinden und neue Freude wecken. Manche Schuld schlägt auf den Magen und macht krank. Jesus hat den Gelähmten gerettet und noch geheilt. Ich wünsche Gesundheit, vor allem denen im Krankenbett. Und noch mehr: Jesus den ­Lebensretter für das Lebensboot.