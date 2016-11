Worte zum Sonntag: "Im Kerzenschein"

So können die Kerzen in diesen Wochen an unser Leben erinnern. Selbstgemachte Sicherheiten können schnell in den Krisen der Zeit zerbrechen. Kummer kann die Seele zerfressen. Die Selbstmorde sonst erfolgreicher Menschen lassen uns abgrundtiefe Sorgen ahnen - oder Angst und Verlassenheit.Dagegen steht die biblische Botschaft von der Menschwerdung Gottes. Von diesem Helfer und Retter heißt es: "Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen, und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue trägt er das Recht hinaus." Jesaja 42,3Gott kommt zur Welt als das Kind in der Krippe. Von Anfang an ist dieses Leben bedroht und wird am Kreuz qualvoll enden. Es kennt Leid, Einsamkeit und Todesangst. Diesen Weg hat Gott gewählt, um uns ganz nahe zu sein. Denn er will uns Licht und Leben geben. Gerade wenn die Kerze flackert, will er da sein. Wirklich!