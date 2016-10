Worte zum Sonntag: "Im Lob und Dank wächst Zufriedenheit"

An vielen Sonnentagen und in Regenwochen sind die Äpfel gewachsen und gereift. In Kürze können viele Körbe Früchte geerntet werden. Frisch oder gekocht: Apfelmus, Apfelkuchen, Apfelsaft. Die Natur ist voll der Güte Gottes. Er gibt bis sich die Äste biegen.Ein Psalmdichter singt ein Loblied: "Ich will dich täglich loben und deinen Namen rühmen immer und ewiglich. Der HERR ist groß und sehr zu loben, und seine Größe ist unausforschlich. Kindeskinder werden deine Werke preisen und deine gewaltigen Taten verkündigen. Sie sollen reden von deiner hohen, herrlichen Pracht und deinen Wundern nachsinnen; sie sollen reden von deinen mächtigen Taten und erzählen von deiner Herrlichkeit; sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen." (aus Psalm 145).Den Deutschen wird nachgesagt, dass sie lieber Klagelieder anstimmen. Das Glas scheint immer halbleer. Hier will uns die Bibel einen anderen Blickwinkel geben. Im Loben und Danken wachsen Frieden und Zufriedenheit. Der Apfelbaum wird uns dank stabiler Stützen reich beschenken.