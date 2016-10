Worte zum Sonntag: "Lasst es in der Kirche lebendig werden"

Unsere Vorfahren haben mit großem Einsatz und ganzem Herzen ihre Kirche errichtet und eingeweiht. Vielerorts wird fröhlich Kirchweih begangen. In Mitteldeutschland spricht man von Kirmes (Kirch- Messe) und meint das Gleiche: Eine Gemeinde feiert ihre Kirche. Für manche ist die Lebensgeschichte mit ihrem Gotteshaus verbunden. Sie wurden vor dem gleichen Altar getauft, konfirmiert und getraut. Dabei geht es nicht nur um heilige Mauern, sondern um die spürbare Nähe Gottes.In der Bibel heißt es selbst vom prachtvollen Jerusalemer Tempel: Der Himmel kann Gott nicht fassen, wie kann ein Haus für Gott die Wohnung sein? Dennoch betet König Salomo bei der Einweihung: "Lass deine Augen offen stehen über diesem Haus Nacht und Tag über der Stätte, von der du gesagt hast: Da soll mein Name sein." (1. Könige 8,29). Die Kirche ragt mit der Spitze in den Himmel und steht mit dem Fundament fest auf der Erde. Sorgen Sie dafür, dass es drinnen lebendig wird.