Worte zum Sonntag: "Mandelbaum"

Frühling wird kommen und das Leben bringen. Der Spätregen am Ende des Winters wird dem Land reichen Ertrag schenken. Der Prophet Jeremia sieht den erwachenden Mandelzweig als Zeichen der Verlässlichkeit Gottes. So sicher wie die Blüten erwachen, wird Gott über sein Wort wachen, in Gericht und Gnade. Der Jude Schalom Ben-Chorin schrieb 1942 in seinem Jerusalemer Exil: "Freunde, dass der Mandelzweig wieder blüht und treibt, ist das nicht ein Fingerzeig, dass die Liebe bleibt? Dass das Leben nicht verging, so viel Blut auch schreit, achtet dieses nicht gering in der trübsten Zeit." Und weiter: "Tausende zerstampft der Krieg, eine Welt vergeht." Doch der erblühende Mandelbaum vor seinem Haus gab ihm die Hoffnung, das Leben wird siegen.In dunkler Zeit hatte ein anderer in Jerusalem auch diese Hoffnung und das Gottvertrauen: "Die Güte des HERRN ist's, dass wir nicht gar aus sind, seine Barmherzigkeit hat noch kein Ende, sondern sie ist alle Morgen neu, und deine Treue ist groß." (Klagelieder Jeremia 3,22). Und so will die Mandelblüte nach tristen Wintertagen Leben in unseren Herzen wecken.