Worte zum Sonntag: "Prüft und Gute behaltet"

Giftige Pilze in der Pfanne können uns übel mitspielen, dabei ist Übelkeit noch der geringste Schaden. Der Grüne Knollenblätterpilz, der Kahle Krempling und der Satansröhrling sollen sogar tödlich wirken. Probiert habe ich das nicht. In meinen Korb kommt nur, was wirklich bekannt ist und gut aussieht. Lieber einen Pilz weniger als einen gefährlichen Burschen im Essen. Das sagen sehr deutlich die Experten und Pilzberater. Also sind Pilzsucher in der Regel vorsichtig.Dabei ist es schon eigenartig: Bei den Pilzen sind wir sehr kritisch, fürchten wir doch Krankheit und Tod. Und sonst im Leben? Lassen wir uns da nicht oft auf Zweifelhaftes ein, schauen nicht so genau hin und lassen uns verführen? Paulus gibt einen praktischen Tipp, den Pilzsachverständige nicht besser formulieren können: „Prüft aber alles, und das Gute behaltet. Meidet das Böse in jeder Gestalt.“ (1.Thessalonicher 5,21-22).Der Apostel meint nicht nur unsere Streifzüge in den Wäldern, sondern alles im Leben. Sünde wirkt ­tödlich. Zum Prüfen brauchen wir einen Vergleich und Maßstab. Unser Gewissen hilft. Oft weiß der Mensch, was böse ist. Die Bibel sagt uns zudem, was gut ist und dem Leben dient.