Worte zum Sonntag: "Träume sind Schäume"

Der Prophet Jeremia hat es in schwerer Zeit nicht nur mit einem ungläubigen Volk zu tun, sondern auch mit schwierigen Kollegen. Andere Propheten säuselten den Leuten gute Nachrichten in die Ohren. Während sich in Wirklichkeit Unheil zusammenbraute, sprachen sie von traumhaften Zeiten.„Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume; wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen? spricht der HERR. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht der HERR, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt?“ (Jeremia 23,28-29).Traumreden sind wie Stroh, Gottes Wort dagegen wie Weizen. Noch mehr: Es ist etwas Festes und Wirkliches wie ein Hammer. Dennoch hat Gott auch durch Träume geredet. Josef in Ägypten konnte die Träume seiner Mitgefangenen so deuten, dass er darin die Zukunft erkannte. Später sogar im Traum des Pharaos den Weg zur Rettung des ganzen Volkes.Wie halten Sie das mit dem Träumen? Jeder Mensch träumt, sagen Experten. Die meisten Träume platzen am Morgen wie Seifenblasen. Meist ist das erleichternd. Augen auf für den neuen Tag! Wer zu viel träumt, verschläft die Wirklichkeit.