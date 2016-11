Erfurt : Erfurt |

Bunt sind schon die Wälder - so beginnt ein bekanntes Lied, dass den Herbst, so wie ich ihn liebe, am Besten beschreibt.

Am letzten Oktoberwochende nutzte ich das sonnige Wetter zu einem Spaziergang gemeinsam mit meiner Familie. Da die Natur im Herbst einen besonders schönen Anblick bietet, war meine Kamera natürlich dabei.Ein paar besonders schöne Bilder möchte ich gern mit Ihnen teilen. Die Bilder sollen Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, vermitteln, welche schönen Seiten der Herbst hat.