Einfach wanderbar! 30 neue Geheimtipps für Wanderfreunde

Zu den Wildkatzen und in die kleinste Brauerei

Buchtipp

Die Heimat wieder zu Füßen: Nach dem überwältigenden Erfolg des Wander­buches „W wie Weg – Thüringen zu Fuß“ gibt es jetzt die Fortsetzung mit 30 neuen Geheimtipps. Die ­Redakteure des ­Allgemeinen Anzeigers haben sich erneut auf den Weg gemacht, um mit Experten interessante, ­verträumte oder anspruchsvolle Wege und Aussichtspunkte in Thüringen zu erkunden.Vom kurzen Rundweg wie dem Wildkatzenpfad im Hainich über mittlere Touren, beispielsweise rund um den Stausee Hohenfelden, bis hin zu anspruchs­vollen Strecken wie der Grenzwegtour im Südharz wird jeder Wanderwunsch erfüllt. Welche Touren sind besonders für Familien mit Kindern geeignet? Wo wird in der kleinsten Privatbrauerei Thüringens eine Rast eingelegt? Und an welcher Stelle weisen nur zwei an einen Baum genagelte Stiefel zum schönsten Aussichtspunkt? Dieser Wanderführer steckt voller Details und übersichtlicher Steckbriefe, die jeden Weg zu etwas ­Besonderem ­machen.Jeder, der auf Schusters Rappen durch Thüringen unterwegs ist, wird Landschaften finden, die eindrucksvoll die Schönheit unserer Heimat widerspiegeln. Wer sich auf den Weg macht, sollte ­dieses Buch im Gepäck haben.• „W wie Weg – ­Thüringen zu Fuß II“, Klartext-­Verlag , 8,95 ­Euro• Online kaufen unter www.lesershop-­thueringen.de/aa • Persönlich kaufen in ­allen ­Pressehäusern Ihrer ­Zeitung, im ­Buchhandel und unter der Telefonnummer: 03 61 / 2 27 58 59.