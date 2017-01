Morgengedanken

"Freiheit ist immer die Freiheit der Andersdenkenden".Das hat mich angeregt, über das Andersdenken nachzudenken. Wie oft schaffen wir es heute noch, im normalen Alltag anders zu denken? Reflektieren wir die Nachrichten aus Zeitung oder TV oder nehmen wir sie als gegeben hin? Wie oft haben wir die Möglichkeit, uns an einem Thema, das uns bewegen würde, wenn wir darüber nachdächten, abzuarbeiten, es auszudiskutieren? Nicht nur eine schnelle Twitternachricht oder ein Klebezettel am Kühlschrank. Würden wir anders denken, wenn wir uns die Zeit dafür nähmen? Würde uns Andersdenken Freiheit bescheren?Fragen, die ich mit ins Wochenende nehme. Vielleicht regt es Andere zum Andersdenken an.