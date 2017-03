Absurdes für Demokraten

Eine Anzahl von Menschen, zum Beispiel das Volk, stimmt über einen gewissen Sachverhalt ab. Der Mehrheitsentscheid ist schließlich verbindlich, der Rest guckt in die Röhre.Es muss sich also eine Minderheit dem Willen einer Mehrheit beugen.Boah!Des großen Unrechts schlagartig bewusst geworden, ballte sich sofort ein heiserer Aufschrei der Entrüstung in meiner Kehle.Das ist Minoritätenherabwürdigung allerschlimmsten Ausmaßes!Auch ich werde diskriminiert, habe ich doch schließlich bei der letzten Bundestagswahl ganz woanders gekreuzt. Das geht also schon Jahre lang so, die tägliche, zermürbende Pein eines Demokratieopfers.Das werd ich mal ganz empört bei der Antidiskriminierungsstelle vortragen.