Acht Kindergärten in Erfurt profitieren von der 2. Förderperiode für Sprach-Kitas

Erfurt : Antje Tillmann |

Mit dem Bundeshaushalt 2017 wurden von 2017 bis 2020 zusätzlich 600 Mio. € für das Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ zur Verfügung gestellt.

Acht Einrichtungen in Erfurt profitieren von der zweiten Förderperiode und erhalten jeweils eine Fördersumme von 100.000 €.Mit dem Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist“ unterstützt der Bund die sprachliche Bildung in Kitas. Das Programm richtet sich an Einrichtungen, die von einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Kindern mit besonderem sprachlichem Förderbedarf besucht werden.Die teilnehmenden Einrichtungen werden durch zusätzliche Sprachexpertinnen und Sprachexperten bei der alltagsintegrierten sprachlichen Bildungsarbeit unterstützt. Dazu finanziert der Bund eine zusätzliche halbe Fachkraft-Stelle.HintergrundDas Programm „Sprach-Kitas“ baut auf den erfolgreichen Ansätzen des Programms „Schwerpunkt- Kitas: Sprache und Integration“ (2011 – 2015) auf und entwickelt diese weiter. Träger von Kindertageseinrichtungen konnten sich für die 2. Förderperiode von 2017-2020 bewerben. Programmstart war der 1. Januar 2017. Die Fördersumme beträgt pro Einrichtung 100.000 €.Geförderte Einrichtungen in ErfurtAWO Kita HanseviertelKita Kinderland am ZooKita RiethzwergeAWO Kita BuchenbergKindergarten am WiesenhügelKita ZwergenreichKita ZwergenlandKita Haus der kleinen Wichtel