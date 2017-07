Asylrecht gilt nicht für jedermann!

Schauen wir in unser Grundgesetz. Dort steht:(1) Politisch Verfolgte genießen Asylrecht.(2) 1Auf Absatz 1 kann sich nicht berufen, wer aus einem Mitgliedstaat derEuropäischen Gemeinschaften oder aus einem anderen Drittstaat einreist,in dem die Anwendung des Abkommens über die Rechtsstellung derFlüchtlinge und der Konvention zum Schutze der Menschenrechte undGrundfreiheiten sichergestellt ist. [...]Ein grundsätzliches "Wir nehmen alle" wäre ein falsches Signal an die in den Startlöchern stehenden Menschenmassen. Es sollte doch inzwischen auch dem weltoffenensten und vor naivem Humanismus glühenden Gutbürger aufgegangen sein, dass Deutschland zwar nicht Platz für alle hat, dennoch alle einlädt. Damit ruinieren wir unseren Staat und sind am Ende in wenigen Jahrena) mit unserem eigenen wirtschaftlichen Leistungsvermögen am Endeundb) somit auch der Fähigkeit, wirklich Notleidenden etwas Gutes angedeihen zu lassen.Aprops: Jeder "Hilfs-Dollar", der in Krisengebieten vor Ort eingesetzt wird, kann ca. 30mal mehr ausrichten, als der gleiche Geldwert in unserem Land.Wenn es also wirklich um den Wunsch nach Hilfe für arme Menschen ginge, würde man den Hebel an ganz anderer Stelle ansetzen.