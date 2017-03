Attacken mit der Axt

Ein Mann läuft mit einer Axt am Düsseldorfer Bahnhof Amok und verletztt sieben Personen zum Teil schwer.Zwei vermummte Täter greifen in Magdeburg einen 29-jährigen Mann in seinem Auto an. Sie benutzten dazu eine Axt und einen Baseballschläger.Wieder Düsseldorf: Ein mit einer Machete bewaffneter Mann attackiert einen Passanten und verletz ihn dabei. Der Täter flüchtet.In einem Feld bei Eschborn (Hessen) sticht ein polizeilich bekannter 19-Jähriger am helllichten Tag einen 36-jährigen Mann nieder und verletzt ihn schwer.Und das waren nur die Nachrichten, abgesehen vom letzten Fall, jenseits der Regionalpresse. Zu ARD und ZDF schaffen es offenbar nur noch Geschehnisse, wo mindestens 5 Menschen angegriffen wurden. Wer sich die Mühe macht und etwas tiefer gräbt, wird leider jeden Tag fündig.Was sind das für merkwürdige Zufälle? Und was sind das für seltsame Bezeichnungen, die den Tätern zuordnet: "geistig verwirrt". Dabei achten die Staatsmedien mit peinlicher Akribie darauf zu betonen, dass es sich bei den Gewalttaten um "keinen Terrorakt" handelt. Auch bei der Herkunft der Verwirrten zündet man einige Nebelkerzen und rückt nur spärlich mit Details heraus. So gut wie all jene Gewalttäter haben bei näherer Betrachtung einen Migrationshintergrund. Technisch gesehen ist wohl aber der Tatbestand eines Terroraktes nicht erfüllt.Was aber genau ist und bedeutet Terror auf der Ebene des täglichen Lebens; da, wo es also drauf an kommt? Ist nicht Terror auch die permanente schwelende Angst, Gräueltaten wie in Düsseldorf könnten sich jederzeit auch in meiner direkten Umgebung abspielen?Wo liegt der Unterschied für die Menschen? Was spielt es für eine Rolle für den Einzelnen, ob jede Woche irgendwo im Land ein paar Wahnsinnige axtmeuchelnd durch die Gegend ziehen und dabei politisch/religiös motiviert oder einfach "nur geistig verwirrt" sind?Politik und Medien sind krampfhaft bemüht, ständig neue Wortkonstrukte zu ersinnen, die dem Bürger glaubhaft machen sollen, dies alles hätte nichts mit Frau Merkels Asylchaos und den Neuankömmlingen zu tun, die uns nach Martin Schulz Dinge bringen "die wertvoller sind als Gold". Sicherlich hinterlassen Kriegstraumata bei den Betroffenen gravierende Spuren. Das ist nachvollziehbar und tragisch. Haben wir dann nicht ein zusätzliches neues Problem; das der tausenden potenziellen Amokläufer mit Traumahintergrund?Sieht der "gemeine Deutsche" eigentlich noch, was hier um ihn herum geschieht, was sich Unheilvolles anbahnt? Oder haben wir uns bereits so rasch daran gewöhnt, dass wir unversehens achselzuckend zum Tagwerk übergehen, still erleichtert, dass wir und unsere Liebsten nicht betroffen waren?Gab es solche Ereignisse, ganz abgesehen von ihrer aktuellen Häufigkeit, vor ein paar Jahren schon? Da konnte man doch auch schon Äxte und Macheten erwerben. Damals waren es noch Gartengeräte und Werkzeuge, jetzt sind es potentielle Mordwaffen.Läuft alles weiter wie bisher, sind uns Zustände wie in Frankreich schon in naher Zukunft gewiss.