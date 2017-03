Auskünfte zur Frauenpolitik

Erfurt : Anger |

Die Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann veranstaltet zum Internationalen Frauentag am 8. März 2017 von 14:00 bis 16:30 Uhr einen Infostand auf dem Erfurter Anger.

Aus Anlass des Internationalen Frauentages informiert die Erfurter Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann ab 14:00 Uhr auf dem Anger über aktuelle frauenpolitische Entscheidungen und notwendige Reformen in der Bundespolitik an einem Informationsstand.Getreu dem Motto: „Heute denkt Frau mal nur an sich! - Damit wir Frauen jeden Tag mit neuer Energie durchstarten!“ sollen die Frauen an diesem Tag im Mittelpunkt stehen. Für einen entspannten Feierabend verteilt Tillmann gemeinsam mit Mitgliedern der Frauen-Union Erfurt am Stand Gurkenmasken und Energie-Tee. Mit dieser Aktionen wollen die CDU-Frauen zum „entspannen, wohlfühlen und genießen“ einladen.Gern steht Tillmann auch Rede und Antwort zu aktuellen kommunalpolitischen und bundespolitischen Fragen: „Wir haben in dieser Legislaturperiode viel für Frauen erreicht. Dazu zählen die Einführung der Mütterrente, des Elterngeld-Plus und der Frauenquote sowie die Anhebung des Kinderfreibetrages. Außerdem haben wir das Strafmaß bei sexueller Gewalt unter dem Titel ‚Nein heißt Nein‘ verschärft.“