Breitbandausbau in Erfurt wird gefördert

Erfurt : Antje Tillmann |

Am Dienstag wurden die Förderbescheide für Mittel aus dem milliardenschweren Bundesprogramm für schnelles Breitbandinternet übergeben. Erfurt erhält rund 5 Mio. € für den Breitbandausbau.

Hintergrund

Das Verfahren besteht aus zwei Schritten

„Noch immer gibt es in Erfurt Gebiete, in denen kein schnelles Internet verfügbar ist. Das ist nicht nur für betroffene Anwohner ärgerlich, sondern verhindert auch die Ansiedlung von Unternehmen. Gut, dass das jetzt mit Hilfe des Bundes geändert wird. Bereits im November 2016 wurde Erfurt mit Bundesmitteln in Höhe von 50.000 € bei der Planung und der Erstellung der eigentlichen Antragsunterlagen unterstützt. Mit den aktuellen Mitteln sollen unterversorgte Wohn- und Gewerbegebiete bis November 2018 einen Netzzugang von mindestens 50 Mbit pro Sekunde erhalten“, so die Erfurter Bundestagsabgeordnete Antje Tillmann.Mit dem Bundesförderprogramm wird der Netzausbau technologieneutral gefördert. Der Fördersatz beträgt im Regelfall 50 Prozent der zuwendungsfähigen Kosten. Der Höchstbetrag pro Projekt liegt bei 15 Mio. €.Im ersten Schritt erhalten die Kommunen Mittel für Beratungsleistung. Die Kommunen und Landkreise mit unterversorgten Gebieten erhalten hierfür bis zu 50.000 €. Mit dem Geld können sie Ausbauprojekte für schnelles Internet planen und Antragsunterlagen für eine Bundesförderung dieser Projekte erstellen. In einem zweiten Schritt vergibt das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur jeweils bis zu 15 Mio. €, um die Umsetzung von Ausbauprojekten zu fördern. Insgesamt stehen für die Breitbandförderung aus Bundesmitteln 4 Mrd. € bereit.