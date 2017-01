Die PIRATEN Erfurt laden zum Themenabend "e-Voting und liquide Demokratie" ein

Einladung für eine gemeinsame Veranstaltung mit Liquid Erfurt e.V. (1)(Erfurt) Am 04.02.2017 laden die PIRATEN Erfurt zum Themenabend "e-Voting und liquide Demokratie" ein. Dabei sollen neue Beteiligungsmöglichkeiten an demokratischen Prozessen erörtert werden. Im Fokus stehen Vorteile und Risiken moderner elektronischer Votingverfahren, deren rechtliche Bewertung und die Schaffung liquider - "flüssiger" - Demokratiestrukturen.Besonders unter der aktuellen Berichterstattung zu Wahlbeeinflussung in sozialen Netzwerken und Vorwürfen der Wahlmanipulation demokratischer Wahlen ist es notwendig, über den aktuellen Stand der Entwicklungen zu sprechen. Der Kreisvorsitzende der PIRATEN Erfurt Falko Windisch meint dazu: »In Zeiten der politischen Unsicherheit und Zeitfragen großer Komplexität brauchen wir dringend neue Formen der demokratischen Entscheidungsfindung. Durch liquide Demokratie können wir den Bürgern mehr Möglichkeiten geben, direkt an politischen Entscheidungsprozessen teilzunehmen. Dazu müssen wir die Mittel der modernen Kommunikation nutzen«.Zu der Veranstaltung haben wir den Erfurter Verein Liquid Erfurt e.V. eingeladen. »Wir sind immer daran interessiert, dass mehr Menschen die Vorteile des Internets im Zuge der demokratischen Beteiligung nutzen. Dabei steht nicht nur die Beteiligung innerhalb der Stadt, wie wir es mit unserer Plattform Liquid Erfurt betreiben, im Vordergrund, sondern auch die Beteiligung innerhalb von Organisationen. Wir wollen zusammen mit den PIRATEN Erfurt erörtern, wie so etwas ermöglicht werden kann und ihnen Hilfestellungen geben«, kommentiert der Vorsitzende von Liquid Erfurt e.V. Christian Beuster die Veranstaltung.Es wird einige Vorträge und eine anschließende Diskussion geben. Eingeladen sind ausdrücklich alle interessierten Bürger.Beginn: Samstag 04.02.2017 um 13:00 Uhr.Veranstaltugsort: Cafe-B in der Johannesstraße 141, 99084 Erfurt.PIRATEN Erfurtvorstand@piraten-erfurt.deFür weitere Informationen in Erfurt wenden Sie sich bitte an:Falko Windischfalko.windisch@piraten-erfurt.de(1) https://liquid-erfurt.org/ (2) http://cafe-b-erfurt.de/