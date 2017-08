Die Wahlen in Zahlen

Am 24. September wählen wir den 19. Deutschen Bundestag. Hier einige Thüringer Daten.

Millionen Thüringer sind bei der Bundestagswahl 2017 ­wahlberechtigt. Insgesamt sind es 61,5 Millionen Deutsche, davon 31,7 Millionen Frauen und 29,8 Millionen Männer.. Nach einer Schätzung des Statistischen Bundesamtes leben die meisten Wahlberechtigten in Nordrhein-Westfalen (13,1 Millionen), Bremen ist mit einer halben Million das Land mit der kleinsten Zahl an Wahlberechtigten.Millionen ­Deutsche dürfen bei der ­Bundestagswahl zum ersten Mal wählen.Prozent der ­Wahlberechtigten sind 60 Jahre oder älter.Parteien stehen in Thüringen zur Wahl – 12 waren es bei der letzten Bundestagswahl. ­Deutschlandweit sind es 48 ­Parteien.Bundestagswahlkreise zählt Thüringen. Aufgrund der ­Bevölkerungsentwicklung hat der Freistaat einen verloren.Briefwahlbezirke und ­etwa 2700 ­Wahllokale gibt es zur ­Bundestagswahl in Thüringen.Euro erhält ein Wahhelfer als „­Erfrischungsgeld“ laut ­Bundeswahlordnung, 35 Euro der ­Vorsitzende des Wahlvorstandes. Es ist ­jedoch ­möglich, dass die ­Kommunen ­diese ­Beiträge noch ­aufstocken. In ­Thüringen werden für die ­Bundestagswahl rund 30 000 ­ehrenamtliche Helfer ­gebraucht.Personen bewerben sich auf den Landeslisten in Thüringen um einen Sitz im 19. Deutschen ­Bundestag – darunter 49 Frauen. 14 von 18 ­Bundestagsabgeordneten aus Thüringen bewerben sich erneut um einen Sitz im Bundestag.Millionen Euro kosten circa die Bundestagswahlen. Dies ist der Betrag, den der Bund den ­Ländern und Kommunen ­zu den Wahlen 2013 erstattet hat.