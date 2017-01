Drohgebärden gegen Polizisten

Kai Christ, Landeschef der Polizeigewerkschaft GdP, fordert nun "von allen Polizeibeschäftigten in Thüringen, die in irgendwelcher Art Kontakte zur AfD pflegen, diese jetzt intensiv zu überdenken".



Zack - wieder ein linker Haken an das gebeutelte Kinn des Grundgesetzes.



Gleich zwei Artikel bekommen die Zensurkeule zu spüren: Artikel 3 (Freiheit politischer Anschauungen) und Artikel 5 (Meinungs- und Informationsfreiheit).



Diese Drohgebärde ist ein hysterischer Reflex auf Björn Höckes umstrittene Dresdner Ansprache. Mit Erleichterung dürfte Höckes Rede von Politik und Qualitätsmedien aufgenommen worden sein, hat man doch jetzt endlich etwas gegen die AfD in der Hand.

Ich verteidige weder Höcke noch seine Äußerungen; es geht mir allein um die Vorgehensweise einer staatlichen Behörde gegen Andersdenkende.



"Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden", das hat einst Rosa Luxemburg so treffend wie mutig verkündet. Was aber ist aus jenem Leitsatz geworden? Systemabweichler und Verfechter anderer politischer Ansichten werden offen stigmatisiert, kriminalisiert und bedroht.

Es findet sogar eine Legitimierung von Drohungen und Gewalt(!) statt.

Dazu ein simples Beispiel: eine Meinung wird von einer Mehrheit als falsch und schlecht definiert, die "Inhaber" dieser Meinung werden als persona non grata abgewertet. Im nächsten Schritt werden Meinung und Meinungsträger bekämpft. Die Mittel der Wahl erfreuen sich dabei einer bunten Vielfalt und reichen von Denunziation über soziale Ächtung/Bedrängung bis hin zur Ausübung physischer Gewalt. Auch Letztere ist jedoch nicht schlimm, wird sie doch von den "Guten" gegen die "Schlechten" gerichtet. Nicht umsonst oder zufällig hat der scheidende Bundespräsident unser Volk in bewusst infantilem Sprachstil in "Dunkeldeutschland" - und damit verbunden - "Helldeutschland" aufgeteilt. Wie schön einfach und unschuldig - gut gegen böse.



Kai Christ steht mit seinem Angebot zum intensiven Überdenken für genau diese subtil angedrohten Sanktionierungen und Konsequenzen.

Nicht? Ich jedenfalls wäre gespannt, was mit einem Polizeibeamten geschieht, der aus Versehen über die rote Linie des politisch Korrekten gestolpert ist.