Erdogans Nazikeule

Der Grund: ein türkischer Minister darf auf deutschem Boden keine Wahlkampfauftritte für Erdogans totalitäres System durchführen.Wir aber auch wieder!Es ruft ausgerechnet der Mann nach Demokratie, der in unserem Land für die Abschaffung der Demokratie wirbt.Damit offenbart Erdogan endlich, was für ein feinsinniger Humorist in ihm steckt.Die Bundesregierung hat es jahrelang versäumt, diesen Despoten in die Schranken zu weisen. Statt dessen wurde er hofiert und mit Leckerlies wie EU-Beitrittsverhandlungen und Asyl-Ablass bei Laune gehalten.Wie gefährlich der türkische Superdemokrat wirklich ist, wird sich vielleicht bald zeigen. Ein Heer von Hunderttausenden ergebenen Anhängern befindet sich in abrufbarem Zustand. Wenn Erdogan befiehlt, folgen sie ihm. Das hört sich ja blöd an, das klingt ja wie...Nein, nicht noch ein Nazi-Vergleich.Werden diesen Massen aber scharfgemacht, wird es um die Sicherheit auf den Straßen in der Republik wohl eher schlecht bestellt sein.Vielleicht sollte ihm die Kanzlerin vielleicht doch lieber präventiv die EU-Mitgliedschaft anbieten...