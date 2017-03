Erdogan´s Sultanat Türkei

Der türkische Präsident Erdogan will seine Macht mit einem umstrittene Präsidialsystem in der Türkei fast unbegrenzt ausbauen (er könnte dann Dekrete mit Gesetzeskraft erlassen, z. B. Auflösung des Parlaments)! Haben wir dann wieder ein modernes Sultanat, was zuvor schon 600 Jahre lang an der Macht war und ein deutlicher Rückschritt zu demokratischen Verhältnissen bedeutet?Sein eigenes Verständnis zur DEMOKRATIE hat Erdogan, damals noch als Bürgermeister von Istanbul kundgetan, indem er einen islamistischen Dichter Ziya Gökalp zitierte:„Die Demokratie ist nur der Zug, auf den wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und die Gläubigen unsere Soldaten.“Das ist für mich, nichts anderes, als die ideologische Wirkung einer Staatsreligion! Nun hat er bald sein Ziel erreicht und ist dabei vom Zug der Demokatie abzuspringen und muss nicht mehr von Frau Merkel (Betonung auf FRAU) hofiert werden, in seinem neuen Sultanat Türkei!Da unsere POLITIK in Deutschland und in der EU erpressbar geworden ist, sind alle Politiker zum Schweigen verurteilt und somit Handlungsunfähig! Wenn Politik nicht weiter führt - Dann sollte man zumindest seinen "gesunden Menschenverstand" einschalten und auch mal auf sein eigenes Volk hören (Das ist übrigens auch DEMOKRATIE!)!