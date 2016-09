Erfurter Messe macht Millionenverluste und Steigerwald-Stadion stand kurz vor der Insolvenz

sh. hierzu Mediathek des MDRund Thüringer AllgemeineSchon im Februar 2012 wurde hier im Portal zu diesem Thema diskutiert und fachlich begründete Bedenken einiger qualifizierter BR wurden einfach negiert (z.T. unsachlich und auch beleidigend)! Diese Bedenken sind nun aber leider eingetreten (wir haben zwar eine Party-Arena, welche alle Gelder "schluckt" (Loch ohne Boden) - dafür aber marode KITAS und Schulen in Erfurt, welche schon seit 2012 lt. dem OB saniert werden sollten - Wahlversprechen - (jetzt bis 2021 weiter verwaltet wird!!!)Ich stelle über Jahre immer wieder fest - unsere Kinder und Enkel (unsere Zukunft) sind unseren POLITIKERN nichts mehr wert! (Es werden nur noch Party-Lobbisten bedienen!)Sh. hierzu auchÜbrigens, so sehen dann die Konsequenzen aus:Ich wollte mir beim Gesundheitsamt Erfurt eine Grippe-Schutzimpfung geben lassen. Leider wurde ich abgewiesen mit der Begründung, "Die angespannte Haushaltslage der Stadt Erfurt" gäbe das nicht mehr her (kein Impfstoff mehr bestellt!). Nun bin ich bei meinem Hausarzt!Mal sehen was uns Bürger der Stadt Erfurt noch alles erwartet?