Erfurt : Haus Dacheröden |

Demokratie praktisch erleben – Zukunft für Erfurt mitgestalten

Mit dem Erfurter SpendenParlament lädt die BürgerStiftung Erfurt nach einem neuen Modell zur Förderung konkreter Initiativen und Projekte für eine nachhaltige Entwicklung in Erfurt ein. Im Kern geht es darum, Projekte von Erfurter Initiativen und Vereinen für und in Erfurt zu unterstützen. Daneben soll das Erfurter SpendenParlament auch ehrenamtliches Engagement, persönliche Verantwortungsbereitschaft und demokratische Teilhabe fördern sowie die Vernetzung und Identifikation zwischen Spendern und den Trägern von Projekten und Initiativen in der Erfurter Stadtgesellschaft entwickeln – ein Projekt von Bürgern für Bürger.

Die BürgerStiftung Erfurt stellt für eine Pilotphase 5.000 € zur Verfügung. Damit soll ein Angebot für Engagement und Zusammenarbeit von Erfurtern für Erfurter entwickelt werden.

Darüber, welche Projekte unterstützt werden, entscheiden die Spender gemeinsam in einer gemeinsamen Parlamentssitzung. Jeder Spender und jede Spenderin, der mindestens 50 € spendet, wird Mitglied des Erfurter SpendenParlaments. Das Erfurter SpendenParlament entscheidet dann über die vorliegenden Anträge. Das Erfurter SpendenParlament tagt öffentlich, Gäste sind willkommen.

In den Sitzungen entscheidet das Plenum über Förderanträge von Projekten und Initiativen in Erfurt. Die Bewerber um Spendengelder stellen dort ihre Projekte vor. Danach können die Parlamentarierinnen und Parlamentarier im Plenum Fragen zu den Projektanträgen stellen, diskutieren, Änderungen beantragen und über die Förderung beschließen.

Parlamentarier und solche die es werden wollen, melden sich bei per Mail an spendenparlament@buergerstiftung-erfurt.de bei an überweisen Sie Ihren Beitrag in Höhe von 50 € oder mehr unter dem Stichwort „Spendenparlament“ auf das Konto der BürgerStiftung Erfurt IBAN:DE20 8205 1000 0600 0021 01 bei der Sparkasse Mittelthüringen.

Eine Vorbereitungstreffen für die Parlamentarier findet am 08.06.2017 17.00 Uhr im Haus Dacheröden statt.

Die erste Sitzung findet am 23.06.2017 um 17.00 Uhr im Haus Dacheröden statt und wird durch unseren Oberbürgermeister Herr Bausewein eröffnet.

Initiativen und Akteure, die ihre Projekte dem SpendenParlament zur Entscheidung vorlegen möchten, können ab sofort das Formular zur Projektvorstellung auf der Internetseite der BürgerStiftung Erfurt unter Antrag Förderung herunterladen, ausfüllen und an spendenparlament@buergerstiftung-erfurt.de senden.