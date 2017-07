Erfurt : Erfurt |

Das Grundrecht auf Asyl ist unveräußerlich. Menschen, die in ihrer Heimatverfolgt werden und um Leib und Leben fürchten müssen, muss Hilfe, Schutz und

Unterkunft gewährt werden. Aktuell sind so viele Menschen wie nie seit dem

Zweiten Weltkrieg auf der Flucht. Sie fliehen vor Verfolgung, Mord,

Vergewaltigung und Terror aus den Krisen und Kriegsgebieten unserer Welt, aus

Syrien, aus dem Irak, aus Afrika und anderen Ländern. Diese Menschen brauchen

unsere Hilfe.



Die Bereitschaft in der Bevölkerung, Flüchtlinge nun zu unterstützen, ist groß. In vielen Städten

und Gemeinden gibt es große gesellschaftliche Bündnisse, in denen sich eine Vielzahl von Verbänden,Institutionen, ehrenamtliche Bürger engagieren. Wir müssen alles tun, damit dieser gesellschaftlicheKonsens und die Empathie der Bürgerinnen und Bürger für Vertriebene aus ihrer eigenenHeimat nicht nachlassen. Eines muss klar sein: In den kommenden Monaten und Jahren werden voraussichtlich noch weit mehr Menschen zu uns kommen, die unsere Hilfe benötigen. Das stellt uns allein den Kommunen, in den Kreisen, in den Ländern und im Bund vor große Herausforderungen. Die humanitäre Verantwortung müssen wir annehmen und – damit verbunden – großen Aufgaben gerecht werden. Dies geht nur in gemeinsamer Anstrengung mit den verschiedenen politischen Ebenen, aberauch mit der Zivilgesellschaft, mit Kirchen, Wohlfahrtsverbänden und mit Flüchtlingsorganisationen,aber vor allem auch mit den vielen engagierten Menschen in unserem Land. Flüchtlinge finden beiuns Schutz, jedoch sind die Bedingungen angesichts der hohen Zahlen neu ankommender Menschenbisweilen dramatisch. Auch ihre Versorgung mit Lebensmitteln, die ärztliche Versorgung, die Betreuungund die anderen notwendigen Güter können nur unter großer Anstrengung adäquat gewährleistetwerden. Das allein reicht aber nicht aus. Eine vollständige Ausfinanzierung der Landkreisebei den Kosten für die Unterbringung und die Betreuung sowie den Kosten für die Verwaltung, beschleunigte Asylverfahren und mehr Personal beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss aufBundesebene gewährleistet werden. Nach einer der heftigsten gesellschaftlichen Auseinandersetzungenin Deutschland wurde 1993 das Grundrecht auf Asyl unter anderem durch die Einführung des Institutsder sicheren Herkunftsstaaten beschränkt. Ich halte diese Einschränkung aufgrund ihrer Effizienzfür falsch. Dennoch, sie hat Verfassungsrang. Die Bundesregierung hat 2015 ein Gesetz auf den Weg gebracht, das vorsieht, die sogenannten sicheren Herkunftsländer auf Bosnien-Herzegowina, Mazedonien und Serbien auszuweiten. Ihre Begründung: Eine solche Ausweitung würde dazu führen, dass Erstaufnahmestellen und Unterkünfte für Flüchtlinge erheblich entlastet würden, da so in einem schnelleren Verfahren Asylanträge abgelehnt werden könnten. Tatsächlich aber darf bezweifelt werden, dass die Ausweitung des Prinzips der sicheren Herkunftsstaaten auf diese Länder zu einer relevantenEntlastung der Einrichtungen in Kommunen führen wird. Schon jetzt wird die übergroße Mehrheit – mehr als 90 Prozent der Asylbewerber – so behandelt,als käme sie aus sogenannten sicheren Herkunftsländern. Ihre Anträge werden als offensichtlichunbegründet abgelehnt. Klar ist, dass auch Menschen aus sogenannten sicheren Herkunftsstaatenweiterhin als Asylberechtigte anerkannt werden können, sofern die gesetzlichen Voraussetzungendafür vorliegen.Wir wissen um die Diskriminierung und Ausgrenzungund Drangsalierung von Sinti und Roma inden Staaten des westlichen Balkans genau wie in den EU-Staaten Bulgarien, Rumänien oder Ungarn.Nichtsdestotrotz können diese Menschen unter den bisherigen Verfahrensbedingungen in der Regelnicht als Flüchtlinge anerkannt werden. Von zentraler Bedeutung ist es daher, dass sich die Situationder Sinti und Roma in ihren jetzigen Heimatländern verbessert. Das ist eine Aufgabe der EuropäischenUnion. Schutz von Minderheiten ist dabei ein vorrangiges Thema. Aber auch bei uns gilt es, Sintiund Roma als integralen Bestandteil der europäischen Gesellschaft, der Kultur und Geschichte zubegreifen. Ich halte es für unerlässlich, dass die Europäische Kommission und die Bundesregierungmehr Druck auf diese Staaten zur Einhaltung von Menschenrechten und rechtsstaatlichen Regelnausüben. Die Europäische Kommission muss dieses Ziel mit der gleichen Intensität angehen, mit dersie sich mit Wettbewerb befasst. Dazu gehört in besonderem Maße die Verpflichtung, die Rechte vonMinderheiten zu achten und durchzusetzen. Diese Pflicht ist in den europäischen Verträgen nach Artikel2 Lissabon-Vertrag festgehalten. In einem größeren Kontext brauchen wir auch, um das Asylrechtin seinem Kern zu schützen, ein modernisiertes Zuwanderungsrecht, dass Menschen ermöglicht, auchnach Deutschland zu kommen, ohne den Umweg über das Asylrecht suchen zu müssen. Die EUbraucht ein einheitliches Asylverfahren in allen Ländern der EU-Zone. Vergessen wir eines nicht: