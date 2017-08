Islam auf dem Vormarsch: 2018 holen allein 390 000 Syrer ihre Familien nach

Das was 2015 kam war erst die Vorhut: Im Frühjahr 2018 dürfen allein 390.000 Syrer ihre Familien nach Deutschland holen.Bei Angaben dieser Größenordnung sollten bei jedem Bürger die Alarmglocken schrillen.Laut Spiegel online (2006) haben in Syrien "die meisten Frauen nur Kinderkriegen im Kopf".Kinderreichtum bedeutet in Syrien gesellschaftliches Ansehen, eifrige Fortpflanzung gilt als muslimische Lebenspflicht. Die Regierung will das rasante Bevölkerungswachstum durch eine Drei-Kind-Politik eindämmen. Für viele Familien ist die Straße der einzige Kinderhort.Was bedeutet das für Deutschland?Nimmt man Familienzahlen von (optimistisch) 3 Mitgliedern bis (realistisch) 6-8 Mitgliedern so ergibt eine simple Rechnung einenUnd das; einem Land übrigens, das zwischen 1950 und 2010 seinehat! (instatis.de)Wir können gewiss sein, dass auch anderen Ländern das Recht auf Familiennachzug zugesprochen werden wird.Aber Islamisierung ist ja nur eine Phobie aus Dunkeldeutschland, eine krankhafte, irrationale Angst.Die Deutschen sind leider von einer ganz anderen Krankheit befallen. Wir sind lahm, blind und siechen an einer Überdosis Doppelmoral und Selbstverachtung dahin.