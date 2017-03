König von Deutschland

Mit diesen Worten zitierte Recep Erdogan, damals noch Bürgermeister von Istanbul, einst auf einer Demonstration aus dem Werk des islamistischen Dichters Ziya Gökalp.Daraufhin wurde Erdogan zu zehn Monaten Gefängnis wegen „Schüren religiösen Hasses“ verurteilt. Zudem bekam er ein lebenslängliches Politikverbot.Nun, aus letzterem ist nachweislich nichts geworden. Das Zitat indes ist auf dem besten Wege, wie eine sich-selbst-erfüllende-Prophezeiung reale Gestalt anzunehmen.Die jüngsten Äußerungen des Diktators - "Wenn ich will, komme ich morgen. Ich komme, und wenn ihr mich nicht hereinlasst oder mich nicht sprechen lasst, dann werde ich einen Aufstand machen" sind eine klare Drohung an die Bundesregierung und die Menschen in diesem Land.430 000 "Mann" zählt derzeit etwa die Gesamtheit deutscher Polizisten und dem aktiven Heer der Bundeswehr zusammen. Allein in NRW leben rund 500.000 Menschen mit türkischem Pass und viele Deutsche mit türkischen Wurzeln.Gewiss kann man mit der bloßen Gegenüberstellung dieser Zahlen keine vernünftige "Gefahrenanalyse" durchführen. Es gibt sehr viele gut eingebürgerte und tief verwurzelte türkische Mitbürger, Bekannte, Nachbarn, Freunde.Was Erdogan allerdings mit einem Fingerschnippen für Massen in deutschen Großstädten mobilisieren kann, die, vor Entschlossenhet, türkischem Patriotismus und Loyalität strotzend, im Ernstfall auszurichten in der Lage wären lässt das Wörtchen "Ohnmacht", hinsichtlich der Bewahrung von Recht und Ordnung, als kühnen Euphemismus dastehen. Für diese Menschen ist Erdogan der König, dem ergeben zu folgen sie jederzeit bereit wären.Wer derart patriotisch denkt und fühlt, kann angesichts der deutschen Mentalität des Schuldkults und der nihilistischen Abkehr vom eigenen Volk eigentlich nur Verachtung für unsere identitäts- und rückgratlose Gesellschaft empfinden.Erdogan hält bald die Macht eines Alleinherrschers über die Türkei in den Händen. Die Grenzen seines Königreichs aber erstrecken sich bis weit auf deutsches Terrain.Jetzt ist mindestens ein verägertes Schütteln mit dem Zeigefinger angesagt, Frau Merkel.