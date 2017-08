Machen Sie den Test: Welcher Slogan ist von ­welcher Partei?

Jetzt hängen wieder die ­Wahlplakate mit vielen ­Versprechen der Politiker. CDU, SPD, Grüne, Linke, FDP – wissen Sie, welche Aussage zu welcher Partei gehört? Die Auflösung kommt ganz am Ende.

1 A. Kinderarmut kann man ­kleinreden oder groß bekämpfen.1 B. Unsere Familien­politik ist ­genauso: laut und fordernd.1 C. Kinder vor Armut schützen.2 A. Die Zukunft braucht neue ­Ideen. Und einen, der sie ­durchsetzt.2 B. Keine Lust auf ­Weiterso.2 C. Zukunft kann man machen oder wollen.3 A. Für eine starke Wirtschaft und sichere Arbeit.3 B. Jetzt wieder verfügbar: ­Wirtschaftspolitik.3 C. Zwischen Umwelt und ­Wirtschaft gehört kein Oder.4 A. Bildung darf nichts kosten. Außer etwas ­Anstrengung.4 B. Schulranzen verändern die Welt. Nicht Aktenkoffer.4 C. Millionäre besteuern, mehr Geld für Kitas und Schulen.5 A. Frieden: Abrüsten! ­Waffenexporte stoppen.5 B. Europa stärken heißt ­Deutschland stärken.5 C. Von weniger Europa hat keiner mehr.6 A. Wenn man gleich viel ­leistet, sollte Frau auch gleich viel ­verdienen.6 B. Wer 100 Prozent leistet, darf nicht 21 Prozent ­weniger ­verdienen.6 C. Für ein Deutschland, in dem wir gut und gerne leben.7 A. Für mehr Respekt vor ­Familien.7 B. Integration muss man ­umsetzen. Nicht aussetzen.7 C. Die Digitalisierung ändert ­alles. Wann ändert sich die ­Politik?8 A. Ungeduld ist auch eine ­Tugend.8 B. Weil jeder zählt: Das Ganze im Blick.8 C. Zum Land der ­Dichter und Denker passt eine ­Politik, die in Ideen ­investiert.9 A. Damit die Rente nicht klein ist, wenn die Kinder groß sind.9 B. Renten mit Niveau.9 C. Denken wir neu.10 A. Für Sicherheit und ­Ordnung.10 B. Die Sicherheit muss ­besser ­organisiert sein als das ­Verbrechen.10 C. Sicherer Job, planbares Leben.1. A: Grüne, B: SPD, C: Linke2. A: SPD, B: Linke, C: Grüne3. A: CDU, B: FDP, C: Grüne4. A: SPD, B: FDP, C: Linke5. A: Linke, B: CDU, C: Grüne6. A: Grüne, B: SPD, C: CDU7. A: CDU, B: Grüne, C: FDP8. A: FDP, B: CDU, C: SPD9. A: SPD, B: Linke, C: FDP10. A: CDU, B: FDP, C: Linke