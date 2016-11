In der Zuständigkeit des Verkehrsministers gibt es Autofirmen, die mit dem Verbrauch der Autos die Verbraucher verarschen. Der Minister tut nichts dagegen. Der Verbraucherminister tut auch nichts dagegen. Ist jar klar: der Verbraucherschutzminister schützt die Industrie vor Verbrauchern. Der Justitzminister ist so saft-und kraftlos, das er weder eine gute Figur vor der Öffentlichkeit, geschweige denn in der Durchsetzung des Rechtes macht. So kommt es, das lt. Stehpinkler-Gesetz der Schadensverursacher nicht belangt wird und der Geschädigte auf seinen Schaden sitzen bleibt. Oder der Beamte beim Pinkeln unfall-gesetzlich geschützt ist und der Arbeitnehmer eben nicht.Und das ist der Knackpunkt: Minister mit mehr oder weniger intelligenter Minderbegabung ausgestattet, dämmern der Ruhestandsreglung entgegen.Und meine Kanzlerin? Ich gehe davon aus, das sie mitdämmert.Deutschland wäre bestraft, wenn sie tatsächlich wieder kandidiert.....