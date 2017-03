Merkel auf AfD-Kurs

ABER....Als am 28.08.2016 Aktivisten der "Identitären Bewegung" das Brandenburger Tor erklommen und dort ein Banner mit der Aufschrift "Sichere Grenzen - sichere Zukunft" entrollten, schwappte die Welle der Entrüstung tags darauf quer durch alle Medien. Von Nazis war die Rede, von rechten Pöblern, von braunem Abschaum und Feinden der Demokratie.Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) verurteilte die Aktion scharf und nannte sie "schlicht widerlich". Innensenator Frank Henkel (CDU) sagte, es sei "widerwärtig, dass Rechte versuchen, das weltweit bekannte Wahrzeichen Berlins zu beschmutzen".Auch die AfD hat immer wieder betont, dass die Grenzen kontrolliert und verteidigt werden müssen. Ich erinnere mich noch gut an den Eklat in einer Fenrsehtalkshow erinnern, als es hieß, die AfD wolle "auf Flüchtlinge schießen". Was gab es damals nicht alles für Ohrfeigen dafür. " Die Alternative für Deutschland (AfD) radikalisiert sich in der Flüchtlingskrise - und entsetzt damit die Spitzenpolitiker etablierter Parteien" plärrte es auf Spiegel online.Es ist so interessant wie abstoßend, mit welch peinlicher Dreistigkeit und Heuchelei Spitzenpolitiker im Wahlkampf plötzlich einen Gesinnungswandel durchleben und sich dabei schamlos der Parteiprogrammpunkte jener bedienen, die sie noch vor wenigen Monaten sich händereibend ins Parteiverbot verbannt hätten.Aber zurück an die Grenze: Was heißt denn überhaupt konkret "schützen", Frau Merkel? Doch hoffentlich nicht mit Waffengewalt?!Wie wehrt man feindliche Eindringlinge ab, die im Begriff sind, sich unerlaubt Zugang zu verschaffen? Mit bunten Wimpeln, Diskutieren, gutem Zureden, durch Herumfuchteln mit einem defekten G36 oder vielleicht ein paar mahnenden Appellen? Ich bin gespannt, mit welch fischiger Glätte sich die Bundesregierung, speziell die Kanzlerin, der Fesseln ihrer eigenen hypermoralischen Verurteilungen entwinden wird. Wer dieses Spiel nicht durchschaut, verdient es in der Tat nicht anders, als für dumm verkauft und als Idiot gebranntmarkt zu werden.