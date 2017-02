Paris in Flammen

Paris ist nicht mehr länger die Stadt der Liebe, diesen Titel hat sie spätestens mit den Anschlägen im November 2015 eingebüßt. Seither herrscht in unserem Nachbarland der Ausnahmezustand, der bis Juli 2017 verlängert wurde.Wussten Sie, dass etwa die Hälfte der französischen Armee auf den eigenen Straßen patrouilliert, um dort, mehr schlecht als recht, für Ordnung und Frieden zu sorgen? Ich weiß es auch nur durch Recherche auf "Abwegen". Die öffentlichen Medien halten sich dazu sehr bedeckt, erwähnen die inzwischen bürgerkriegsähnlichen Zustände in Pariser Stadtteilen und Vororten kaum. Inzwischen breiten sich die Krawalle auch auf Städte wie Nantes, Lille und Rouen aus. Die Lage ist so prekär, dass Frankreich mittlerweile eine Lockerung des Schusswaffengebrauchs fordert. Die Stadt Paris verabschiedete ein entsprechendes Gesetz; so dürfen Polizei und Gendarmerie ohne Vorwarnung schießen, wenn z.B. ein Auto auf sie zurast.Doch nicht nur die deutschen Medien haben einen Maulkorb um: Die Franzosen gehen noch weiter: wer dort über die Missstände berichtet, muss in Frankreich mittlerweile mit einer umgehenden Klage durch das Zentrum gegen Islamophobie (CCIF) rechnen. Im Hintergrund dessen steht die Muslimbrüderschaft.Auch in Schweden treibt die staatliche Zensur prächtige Blüten. Dort gibt es einen "Code 291". Dieser verbietet die Berichterstattung über Kriminalfälle, an denen Migranten beteiligt sind. Ein weiterer interessanter Fakt zu Schweden:In den letzten 40 Jahren ist die Zahl der Gewaltverbrechen in Schweden um 300 Prozent gestiegen. Schaut man auf die Zahl der Vergewaltigungen, ist der Anstieg sogar noch gravierender. 1975 wurden bei der Polizei 421 Vergewaltigungen registriert, 2014 waren es 6620. Das ist eine Zunahme um 1472 Prozent.Schweden liegt nun weltweit auf Platz zwei, was die Zahl der Vergewaltigungen in Relation zur Größe der Bevölkerung betrifft.Doch was hat all das mit unserer Gesellschaft zu tun? Je suis francais?Ich möchte an dieser Stelle keine Schlussfolgerungen ziehen, das überlasse ich den Lesern. Ich will lediglich ein paar "tagesschau-ferne" Informationen ein wenig zugänglicher machen.