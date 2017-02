Routine des Terrors

In immer kürzer werdenden Abständen stehen Nachrichten über geplante/vereitelte Attentate und Terroranschläge im Fadenkreuz der Journaille.So auch heute, als dem Bürger die Kunde unterbreitet wurde, dass es in Göttingen 450 Polizeibeamter bedurfte, um einen salafistischen Anschlag zu vereiteln.Die Botschaft hielt sich für einige Stunden wacker im sichtbaren Bereich, bevor sie am Abend desselben Tages nur noch nach aufwendigerem Stöbern auffindbar war.Warum? Sie taugte nicht für mehr.Es ist schließlich nichts geschehen. Keiner ist gestorben.So zynisch das klingt, so schnell schleicht sich diese Information wieder zurück in die Dunkelkammer unseres Unterbewusstseins.Auch in den Radionachrichten findet dieses Thema nur marginal Erwähnung.Was sagt das aber über unsere Gesellschaft aus? Wir stumpfen ab.Das offenbart unser ignorantes Verhalten angesichts der Tatsache, dass mehrmals im Monat in deutschen Großstädten terroristische Gewalttaten vorbereitet und organisiert werden, die nur eines zum Ziel haben: so viele Menschen wie möglich in den Tod zu reissen.Das ist inzwischen grausame Realität, ja - Alltag!"Wir lassen uns unseren freiheitlich-demokratischen Lebensstil nicht nehmen" tönen unisono Politiker beinahe aller Fraktionen.Liebe Leser, wenn Weihnachten ohne patrouillierende Polizisten mit MG und Betonsperren kaum noch denkbar ist; wenn Konzertbesucher so intensiv kontrolliert werden wie verdächtige Kriminelle; wenn Frauen die Straßenseite wechseln, wenn ihnen eine Gruppe gebräunter Jünglinge entgegenkommt - dann haben wir diese "Unschuld" längst verloren.Wieviel mehr an everyday-Terrorismus und Beinahe-Attentate nehmen wir noch achselzuckend in Kauf um zu erkennen, wie sehr sich unser Land in 2 Jahren gewandelt hat?