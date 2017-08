Schlimmer als Terror: tägliche Gewalt vergiftet unsere Gesellschaft

EIn Terroranschlag ist ein Ereignis, das vereinzelt auftritt und stets von entsetzlicher Tragweite ist. Ähnlich dem Unfall, reißt er unvermittelt Menschen in den Tod bzw. verletzt oder verstümmelt sie körperlich und seelisch.Doch Terroranschläge sind, und das unterscheidet sie vom Unfall, meist von langer Hand geplant. Ziel ist es, so viele Opfer wie möglich ins Jenseits zu befördern.So schrecklich Terroranschläge auch sind, so gitb es etwas, das in meinen Augen noch fataler ist: dieAuch in der Vergangenheit gab es in Deutschland und Europa immer wieder solche Anschläge. Seit 2015 allerdings ist deren Zahl drastisch gestiegen.Inzwischen verkünden die Medien nach einer Gewalttat mit einer Mischung aus Stolz und Erleichterung, dass es sich bei z.B. der Messerattacke nicht um einen Terroranschlag handele.Und nun kommen wir zum Kern der Sache. Messerangriffe und ähnliches, bei denen es sich per Definition nicht um Terrorakte handelt, sind also....Ist doch OK, war kein Terroranschlag. Achselzucken, Abhaken, das Leben ist eben rauer geworden. Und so verrohen wir Tag für Tag. Wir sollen keine Rückschlüsse auf die Migrantenwelle ziehen, sollen uns sukzessive an den Wahnsinn gewöhnen, das Schlachten und Metzeln auf den Straßen, die Übergriffe, Vergewaltigungen, die Demütigungen.Aus den schwülstigen Mündern der Politker tönt es indes: Wir lassen uns unseren freiheitlich demokratischen Lebensstil nicht nehmen. Wir sind eine offene Gesellschaft und werden es bleiben.Denn sie geben die Devise aus, dass alles gut ist, dass wir bitte ruhig so weiter machen sollen. Ein Aufschrei der Wut und der Entrüstung sollte aus den Parlamenten schallen, dass die Freiheit in Gefahr ist. Dass man sich zu wehren gewillt ist.Doch einen ebensolchen Aufschrei vermisst man auch beim Volk. Wir sind sediert von Brot und Spielen und verspüren keinen Leidensdruck. Es geht uns einfach viel zu gut.Das wird sich in kürze dramatisch ändern. Unsere Kinder werden die Zeche zahlen.