Einladung zur Veranstaltung



Die WIR-AG hat den Umwelt- und Forschungspolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Ralph Lenkert, für eine Diskussionsveranstaltung, am Montag den 21.08.2017, um 17:00 Uhr in die Berliner Straße 26 in Erfurt einladen können.



Thema in der Diskussionsveranstaltung „Strategien für eine bezahlbare ökologische Energieversorgung der Zukunft“ .



Hierzu möchten wir Sie recht herzlich einladen und bitten.





Mit freundlichen Grüßen



A. Höfer von der WIR AG