Thüringer Nachhaltigkeitsforum 2017 - Dialog zur Fortschreibung der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie

Zum Thüringer Nachhaltigkeitsforum 2017 lädt Sie der Beirat zur Nachhaltigen Entwicklung in Thüringen in Kooperation mit dem Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz herzlich ein.Das Nachhaltigkeitsforum beteiligt Sie unmittelbar an der Fortschreibung der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie. Es ist der Auftakt des Dialogprozesses.In der gemeinsamen Diskussion über Schwerpunktfelder, strukturelle Rahmenbedingungen und Maßnahmen bietet die Veranstaltung VertreterInnen von Kommunen, Wirtschaft und weiteren nicht-staatlichen Akteuren ein breites Podium.Damit zielt das Nachhaltigkeitsforum 2017 auf die Umsetzung der Agenda 2030 in Thüringen ab.Weitere Informationen, Einladungsflyer und Anmeldemöglichkeit sind zu finden unter: https://www.nhz-th.de/kommunale-nachhaltigkeit/thu... Hintergrund:Seit 2012 beschreibt die Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie das Leitbild nachhaltiger Entwicklung für den Freistaat. Der Koalitionsvertrag der Landesregierung greift die Fortschreibung dieser Strategie auf und verweist auf deren Umsetzung entlang von Aktionsplänen. Der Thüringer Landtag beschloss im Dezember 2016 darüber hinaus, die Agenda 2030 - die Nachhaltigen Entwicklungsziele der Vereinten Nationen sowie den Weltklimavertrag zu unterstützen. Zusammen mit der Fortschreibung der Thüringer Nachhaltigkeitsstrategie werden dafür geeignete Rahmenbedingungen und konkrete Maßnahmen, wie eine Thüringer Energie- und Klimaschutzstrategie, ein Aktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung und die Fortschreibung der Entwicklungspolitischen Leitlinien benannt.