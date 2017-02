Am 18. Februar 2017 findet In Erfurt die Aufstellungsversammlung der PIRATEN Thüringen zur Bundestagswahl 2017 statt. Veranstaltungsort ist die "Alte Parteischule" in Erfurt, (Der Samstag wird ganz im Zeichen der Aufstellung einer Landesliste stehen – hierfür kandidieren bereits zum jetzige Zeitpunkt mehrere Piraten,darunter Bernhard Koim, der Landesvorsitzende.