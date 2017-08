Trump gegen Gewalt

Hätte er das mal lieber nicht gesagt.Was aber ist daran bitteschön so abwegig?Gibt es gute und weniger gute Gewalttäter? Ist es nicht in der Sache gleich, welcher Gesinnung der Schläger anhängig ist?Trump hat die rechtsradikalen Übeltaten scharf verurteilt und sich offen davon distanziert.Im Nachgang dazu teilte er mit, dass Gewalt im Grunde pauschal zu ächten ist.Dafür wird er von den Medien wieder mal genüsslich demontiert. Alle sind brüskiert, betroffen, schockiert! Huch! Wie kann er nur?! Linke Gewalt ist doch viel edler und moralischer als böse rechte Gewalt! Dieser Trump mal wieder...Liebe Medien, man muss weder ein Trump-Fan noch besonders helle sein, um euch einmal mehr als parteiische Maschinerie der Meinungsmanipulation zu entlarven.Aber wenn sich in einer Sache alle einig sind, dann bei "alle gegen Trump".Warum eigentlich?