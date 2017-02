46 Vorträge inklusive: Thüringer GesundheitsMesse am 11. und 12. März

Gesundheit ist ein hohes Gut. Um sie zu erhalten, wieder herzustellen und vorbeugend zu handeln, findet am 11. und 12. März die Thüringer GesundheitsMesse in der Erfurter Messe statt. Mehr als 130 Aussteller beraten, informieren und bieten kostenlose Gesundheits-Checks an.

46 Vorträge in zwei Vortragszentren

Öffnungszeiten und Eintritt

Dazu gibt es ein ausführliches Vortragsprogramm. In zwei Vortragsforen gibt es 46 Fachvorträge über Krankheiten, Diagnose, Behandlung und Therapie von Krankheiten. Das Themenspektrum reicht von Diabetes zu Herzkrankheiten, Krebsvorbeugung und -Behandlung über Arthrose, Patientenrechte und Hüftproblemen bis zur Rauchentwöhnung durch Hypnose und die Aktivierung von Selbstheilungskräften.Die Thüringer GesundheitsMesse hat am 11. und 12. März von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt liegt bei 9,50 Euro pro Person, ermäßigt bei 7,50 Euro. Wer mit dem Thüringen Ticket der Deutschen Bahn anreist, erhält eine Ermäßigung von 2 Euro pro Person. Die Familienkarte, die für zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern gilt, ist für 22 Euro zu haben.Besonderheit: Im Eintritt für die Thüringer GesundheitsMesse ist der Besuch der Thüringen Ausstellung enthalten. Dort warten 700 Aussteller mit Informationen vom Bauen und Sanieren über Thüringer Spezialitäten, Garten, Mode bis zu Wohnen, Einrichten und Unterhaltung auf Besucher.Mehr Informationen und das ausführliche Vortragsprogramm findet sich auf der Homepage der Thüringer GesundheitsMesse: www.thueringer-gesundheitsmesse.de (Bereich: Besucher), aktuelle Informationen finden sich auch bei Facebook: Thüringer GesundheitsMesse