Alles für die Heirat bei der Messe "Hochzeit & Feste" am 4. und 5. März in Erfurt

Wer heiraten will oder eine größere Feier plant, ist bei der Messe "Hochzeit & Feste" am 4. und 5. März in der Erfurter Messehalle genau richtig. Hier bieten mehr als 100 Aussteller Antworten auf alle Fragen rund um die Hochzeit und andere große Feierlichkeiten. Es gibt Verlobungs- und Eheringe genauso wie elegante Anzüge, prächtige Brautkleider, Blumendekoration, Angebote für Locations und Präsentationen außergewöhnlicher Künstler.



Angebote für Hochzeitskleider, Anzüge, Ringe und schicke Locations

Öffnungszeiten und Preise

Die Hochzeitsmesse "Hochzeit & Feste" ist Thüringens größte Hochzeitsmesse. Sie bietet Ansprechpartner für alle Bereiche, die in der Planung von Bedeutung sind. In Modenschauen wird außerdem drei Mal täglich gezeigt, welche Hochzeitskleider und -anzüge im Trend liegen und worauf zu achten ist. Auch für Silberne und Gold-Hochzeiten lässt sich hier das passende Outfit finden, genau wie für die Jugendweihe oder einen Sommerball. Die Kleider lassen sich selbstverständlich auch anprobieren, Frisuren und Make-up absprechen. Man kann Restaurants und Caterer kennen lernen, in schicken Hochzeitsautos probesitzen und Künstler bei der Bühnenpräsentation live erleben. Die Sonderschau "Blütenträume zur Hochzeit" bietet Anregungen für schöne Blumendekorationen, die zur Hochzeit genauso gut passen wie für größere Feiern und Firmenjubiläen.Sogar das Brautstraußwerfen lässt sich hier üben - jeweils um 14.30 Uhr können künftige Bräute sich im Zielwerfen messen. Das macht nicht nur Spaß, sondern bringt der Erstplatzierten sogar einen Blumengutschein.Die Messe "Hochzeit & Feste" findet am 4. und 5. März 2017 in der Erfurter Messe statt. Sie ist jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro und 7,50 Euro für Kinder ab 7 Jahren. Die Familienkarte für zwei Erwachsene und bis zu vier Kindern kostet 22 Euro.Übrigens: Die Eintrittskarte gilt auch für die gleichzeitig stattfindende Thüringen Ausstellung, die größte Verbrauchermesse des Freistaats.Mehr Informationen unter: www.hochzeit-feste.de und bei Facebook unter: www.facebook.com/hochzeitsmesse