Am Samstag öffnet die Thüringen-Ausstellung

Die Messe der Messen im Überblick:

Termin Thüringen-Ausstellung:

- Mehr als 740 Aussteller sind auf 28.000 Quadratmetern präsent.- Das Angebot füllt elf Themenwelten: Bauen & Sanieren, Energiesparen, Garten, Wohnen, Haushalt, Dienstleistung, Gesundheit, Essen & Trinken, Mode, Spiel & Fun, Unterhaltung.- Zehn Sonderschauen widmen sich konzentriert einem Thema, das sind im Einzelnen: "Sicherheit zu Hause - Smart Home", "Innotech -Innovative Technik im Haus", "Regionale Produkte Thüringen", "Die gute Form", Immobilenbörse "ThüMobilien", "Mit Luther unterwegs", "Kunst verbindet", Kreativmarkt "Ideen mit Herz", "Blütenträume zur Hochzeit", "Kunst trifft Handwerk".- Die einzelnen Thementage sorgen Tag für Tag für neue Höhepunkte: Familienwochenende (4. und 5. März), Seniorentag 86. März), Konditorentag mit dem dritten Thüringer Blechkuchenwettbewerb (7. März), Tag der Thüringer Wurstspezialitäten mit der Krönung der neuen Wurstkönigin (8. März), Partnertag (9. März), Spartag (10. März)- Drei Messen innerhalb der Messe setzen zusätzliche Aspekte: Hochzeit & Feste (4. und 5. März), Gründer- und Unternehmermesse "Ignition" (7. und 8. März), Thüringer Gesundheitsmesse (11. und 12. März).- In Vortragsforen geht es um Themen unter anderem aus den Bereichen Gesundheit, Energiesparen, Bauen, Solaranlagen Wohnraumförderung, Garten, Sicherheit.- Auch Fachbesucher nutzen die Thüringen-Ausstellung zum Branchentreff. Innungsobermeistertagung und VOB-Kongress, Handwerkerforum und Businesslounge mit Podiumsdiskussion sorgen für den produktiven Austausch unter Experten.- Premiere feiert dieses Jahr die App zur Thüringen-Ausstellung. Sie beinhaltet Ausstellerverzeichnis und Kontaktdaten, zeigt die Standorte der einzelnen Aussteller an, bietet Branchen- und Ausstellersuche, Hallenpläne sowie das Vortrags- und Tagesprogramm.4. bis 12. März in der Messe Erfurt, geöffnet täglich von 10 bis 18 Uhr (Freitag bis 20 Uhr), www.thueringen-ausstellung.de