Barrierefreie Duschen – Komfortgewinn für alle Generationen

Das Produkt heißt Plancofix und ist die erste Lösung für die Installation bodengleicher Duschen in Altbauten. Die Technologie ist eine Kombination aus Bodenablauf und Pumpe. Nachdem die alte Duschwanne entfernt und Fliesen sowie Estrich entfernt wurden, wird die flache und sehr leise Pumpe in den neuen Duschboden integriert und mit verfliest. Sobald das Wasser aus der Dusche in den Behälter abläuft, pumpt die kleine leise Pumpe im Inneren das Wasser zur nächsten Fallleitung. Damit braucht man kein Gefälle mehr.Die Technologie soll zuverlässig eine Wassermenge von bis zu 30 Litern pro Minute fördern und ist damit auch für den Einsatz von Duscharmaturen mit hohen Durchflussmengen geeignet. Wer mehr erfahren möchte, findet unter (www.plancofix.de) einen anschaulichen Erklärfilm, der zeigt, wie das Produkt funktioniert. Das Pumpengehäuse ist laut Hersteller leicht von den üblichen Verunreinigungen wie Haaren, Flusen oder Sand zu reinigen. Dazu wird mit einem Griff die Pumpenhydraulik von oben entnommen und unter klarem Wasser ausgespült. Die Oberfläche des Pumpengehäuses, das einfach in den Boden versenkt wird, kann voll verfliest und unauffällig in die Bodenfläche des Duschbereichs integriert werden. Zwei weitere Zuläufe an der Behälterseite ermöglichen den Anschluss einer Duschrinne.