Beliebte Gebrauchtwagen: Die Top Ten der begehrtesten Familien-Vans

Am meisten Seitenaufrufe pro Inserat entfallen auf dem Autoportal auf den mittlerweile eingestellten Mazda 5, der im Schnitt 8.943 Euro kostet. Neben dem vergleichsweise niedrigen Preis punktet der insbesondere durch sein variables Sitzkonzept und die praktischen Schiebetüren in Reihe zwei. Noch etwas günstiger ist der Zweitplatzierte Opel Zafira (7.145 Euro) zu haben. Weil auch die optionale dritte Sitzreihe bei Bedarf im Kofferraumboden versenkt werden kann, ist auch der Rüsselsheimer ein Musterbeispiel an Variabilität.Die Plätze drei bis fünf belegen in dieser Reihenfolge der jüngst neu – und immer noch als klassischer Van – aufgelegte Renault Espace (12.752 Euro), der üppig ausgestattete Ford Galaxy (13.538 Euro) und der VW Sharan (19.829 Euro). Eine Klasse darunter belegt mit dem Ford C-Max das mit durchschnittlich 4.120 Euro günstigste Fahrzeug in den Top Ten den sechsten Platz. Dahinter folgen der gerade zum SUV mutierte Peugeot 5008 (17.935 Euro), VWs Bestseller Touran (16.559 Euro), die um 18,7 Zentimeter verlängerte Version XL-Variante des Seat Altea (9.386 Euro) und schließlich die Mercedes-Benz B-Klasse (19.341 Euro) auf Rang zehn.Und noch ein letzter Tipp der Gebrauchtwagen-Experten: „In den ersten Jahren ist der Wertverlust bei den Vans besonders hoch, weshalb der Kauf eines gebrauchten Vans ab drei Jahren am günstigsten ist."