Das Katholische Krankenhaus lädt ein zum 12. Aktionstag Arthrose

Tag der offenen Tür rund um das Thema „Gelenkverschleiß“ – Einladung in den OP-Saal

Bereits zum 12. Mal seit 2005 öffnet die Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie und Wirbelsäulentherapie des Katholischen Krankenhauses Erfurt ihre Türen für alle von Gelenkverschleiß betroffenen Mitbürgerinnen und Mitbürger. Beim „Aktionstag Arthrose“ am Sonntag, den 13. November 2016 zwischen 14 und 17 Uhr bietet das Krankenhaus ein umfassendes Vortragsprogramm rund und um das Thema Gelenkverschleiß. In zwei Vortragsräumen werden verschiedene Themenbereiche der Arthrose von den Experten des Krankenhauses ausführlich erläutert. Dabei geht es nicht allein um die Behandlungsmöglichkeiten der Hüft-, Knie-, Hand- oder Schulterarthrose oder um die Therapie von akuten und chronischen Rückenschmerzen, auch die „Angst vor der Narkose“ wird von einem Anästhesie-Facharzt angesprochen und eine Röntgen-Expertin erklärt, was sich alles auf einem Röntgenbild erkennen lässt.

Ergänzt wird der Aktionstag Arthrose von der Möglichkeit, einmal einen Operationssaal mit seiner ganzen Spezialtechnik von Innen zu betrachten und es gibt Führungen durch die physiotherapeutische Abteilung des Krankenhauses mit vielen Tipps zur „richtigen“, gelenkschonenden Bewegung. Außerdem haben sich fast zwanzig Aussteller zum Aktionstag Arthrose angemeldet, hier gibt es Vor-Ort-Informationen zum Beispiel durch den Sozialverband VdK, man kann sich an zahlreichen Ständen über das Angebot verschiedener Reha-Kliniken informieren oder man lässt sich bei einem Endoprothetik-Anbieter einmal ein echtes, künstliches Hüft- oder Kniegelenk zeigen.

Für das leibliche Wohl und die gute Stimmung ist beim Aktionstag selbstverständlich auch gesorgt, es gibt Kaffee und Kuchen kostenlos sowie Dixieland von der „Combo Gurilly“. Der Eintritt zum Aktionstag ist selbstverständlich kostenlos, auch das Parkhaus des Krankenhauses ist an diesem Tag zum freien Parken geöffnet.

TerminhinweisSonntag, 13. November 2016, 14 – 17 Uhr„12. Aktionstag Arthrose“Vorträge und Informationen zum Thema GelenkverschleißKatholisches Krankenhaus „St. Johann Nepomuk“Haarbergstraße 72, 99097 ErfurtEintritt frei, kostenlose Parkplätze