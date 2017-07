Die Begeisterung für den Hybrid nimmt zu

„Gerade unter den Privatkunden nimmt die Begeisterung für den Hybrid-Antrieb weiter zu“, sagt Fux. In einzelnen Baureihen wie dem Yaris oder dem neuen C-HR liege man nun sogar bei einem Hybrid-Anteil von 75 Prozent, beim Modell RAV4 seien es sogar 85 Prozent. Dagegen spielt der Diesel eine deutlich abnehmende Rolle. Und Modelle wie den Yaris bieten die Japaner überhaupt nicht mehr mit Diesel-Motor an.Angesichts der aktuellen Diskussion über Feinstaub, Stickoxide und Fahrverbote geht Toyota Deutschland davon aus, dass der Hybrid-Einsatz steigt und man bundesweit die Führungsposition stärken kann. „Bis 2020 streben wir modellübergreifend einen Hybrid-Anteil von 65 Prozent an“, sagt Fux.Toyota Deutschland blickt auf ein Geschäftsjahr mit Umsatzsteigerungen zurück. 2016 hat das Unternehmen laut Fux 74.000 Fahrzeuge verkauft, rund 6.700 mehr als 2015 – also ein Zuwachs von neun Prozent. „Wir sind schneller gewachsen als der Markt“, betont Fux. Die Gründe dafür sind seiner Meinung nach unter anderem die erfolgreiche Einführung des neuen C-HR und die Kundennachfrage nach höherwertig ausgestatteten Fahrzeugen. Der Toyota-Deutschland-Chef ist deshalb zuversichtlich, 2017 rund 80.000 Fahrzeuge an die Kunden zu bringen.Dabei zählt Toyota vor allem auf den konstant hohen Erfolg des C-HR. „Unser neuer Crossover stößt auf enormes Interesse – vor allem auch bei Fahrern anderer Fabrikate“, sagt Fux. Einen solchen Trend wolle man auch mit den übrigen Toyota-Modellen in Gang setzen.