Die Food-Bloggerin Karina Both-Peckham präsentiert den Kichererbsen-Spinat-Tomaten-Topf aus ihrem neuen Kochbuch

„Endlich Essen für alle!“ Das ist der Anspruch von Karina Both-Peckham. Die Küchenchefin und Kochkursleiterin im Erfurter Bistro-Café „Peckham‘s“ möchte wieder alle an einen Tisch bringen: ­Flexitarier, Vegetarier, ­Veganer, Paleo-, Low-Carb-Fans und Suppenliebhaber mit Unverträglichkeiten. Dass dies mit einer Suppe funk­tioniert, zeigt sie mit diesem Rezept aus ihrem neuen Kochbuch. „Der wunderbar wärmende Kichererbsen-­Spinat-Tomaten-Topf passt perfekt in die kalte Jahreszeit“, verspricht sie.

Rezept für Kichererbsen-Spinat-Tomaten-Topf mit Feta

Das Kochbuch ist das Erstlingswerk von Karina Both-Peckham. Die studierte Kommunikationswissenschaftlerin hat nach sechs Jahren in der Werbebranche ihre Leidenschaft für gutes Essen zum Beruf gemacht und arbeitet mit Begeisterung als Foodbloggerin, Food­stylistin, Kochbuchautorin und Dozentin. „ Glücklich essen möchte sich jeder – und jeder auf seine Art“, weiß sie. Dass das ohne großen Aufwand mit einem einzigen Rezept für alle funktioniert, zeigt Band eins der Kochbuch-Reihe mit den flexiblen Suppen-Rezepten des Erfurter Bistro-Cafés.Die bebilderten Suppen-­Rezepte sind alle mit wenig Aufwand in ein paar Minuten zubereitet, mit Zutaten, die im Supermarkt und auf dem Wochenmarkt ganz unkompliziert zu bekommen sind. Praktische Übersichten zeigen, was es mit den aktuellen Ernährungstrends auf sich hat und wann welches heimische Gemüse Saison hat.Hier die Express-Version des Favorits unter den „­Peckham‘s“-Suppen mit Zutaten, die sich prima bevorraten lassen.Für 4 Personen – Dauer ca. 8 Minuten.Die Suppe ist von Natur aus glutenfrei. ­Zutaten mit einer laktosefreien Alternative sind mit (-L) gekennzeichnet.3 Dosen Tomatenstücke /Pizzatomaten à 400 g1 Dose Kichererbsen à 400 g1 Packung portionierbarer TK-Blattspinat à 500 g100 ml Schlagsahne (-L)75 g Schafsfeta (-L)2 EL Olivenöl2 EL Gemüsebrühenpulver1 TL Rosmarin, getrocknet1 TL Thymian, getrocknet1 TL Zucker1 Prise MeersalzTomatenstücke, abgetropfte Kichererbsen, Sahne, Oliven­öl, Gemüsebrühenpulver, Rosmarin, Thymian und Zucker in einen Topf geben.Die Zutaten unter Rühren kurz aufkochen lassen. Dann den Tiefkühlspinat hinzu­geben und die Suppe unter Rühren erneut kurz auf­kochen lassen.Mit Meersalz abschmecken. Mit zerbröseltem Feta und wahlweise mit frischen Tomatenstücken als ­Suppen-Topping servieren.Kichererbsen durch Süßkartoffeln ersetzen, auf Zucker verzichten und Mandel­schlagrahm statt ­Sahne verwenden.Mandelschlagrahm statt Sahne verwenden und das Feta-Topping durch ­geröstete Sonnenblumenkerne ersetzen.Kichererbsen durch Auberginen ersetzen und auf den Zucker ­verzichten.: Statt des Feta-Toppings schmeckt die Suppe auch klasse mit luftgetrockneter Bio-Salami. Mandelschlagrahm statt ­Sahne verwenden.Mandelschlagrahm statt Sahne verwenden und das Feta-Topping durch ­geröstete Sonnen-blumen­kerne ersetzen.„Peckham‘s Kochbuch“ ist ab sofort auf Vorbestellung erhältlich: im Buchhandel, online oder ­signiert direkt im Peckham‘s in der Erfurter ­Pergamentergasse.