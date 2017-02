Durchblick im Pflegestärkungsgesetz II

Erfurt : Malteser Hilfsdienst e.V. |

Die Erfurter Malteser bieten eine Informationsveranstaltung über Neuregelung

Erfurt. Was geht? Was geht nicht? Das fragen sich viele Betroffene, wenn sie sich mit dem Pflegestärkungsgesetz II. auseinander setzen müssen. Seit Anfang 2017 gibt es nun eine neue Regelung in diesem Gesetz. Was das bedeutet erklären die Malteser im Rahmen einer Informationsveranstaltung zu der alle Interessierten willkommen sind.



Die Malteser in Erfurt laden alle Betroffenen, Angehörigen und Interessierten zu einer Informationsveranstaltung ein.

Wann: Mittwoch, 15. Februar 2017, um 16:00 Uhr

Wo: Malteser Geschäftsstelle, August-Schleicher-Straße 2, 99089 Erfurt.



Unsere Referentin Petra Heppner, Pflegeberaterin bei der AOK-Plus, erklärt die neuen Richtlinien des Pflegestärkungsgesetz für jedermann verständlich und gibt praktische Tipps. Zudem werden Fragen zu den Themen Pflegegeld und Pflegegrade beantwortet. Der Demenzentlastungsdienst der Malteser stellt im Anschluss seine Angebote für Familien, die demenziell erkrankte Menschen pflegen, vor.



Für Fragen oder Einzelfallberatung können sich Interessierte bei Heike Schiwek, Demenzentlastungsdienst, unter 0361/ 3404779 oder per Mail unter Heike.Schiwek@malteser.org melden.