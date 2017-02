Erste-Hilfe Kurs bei Kindernotfällen

Was muss ich tun, wenn mein Kind sich verletzt? Wie reagiere ich am besten? Was muss ich beachten? „Gerade wenn den „Kleinen“ etwas passiert, sollte schnell jeder Handgriff sitzen“, betont der Referent für Erste-Hilfe Ausbildung bei den Maltesern, Markus Mühr. Deshalb bietet der Hilfsdienst in Erfurt am Samstag, deneinenan.Während der Ausbildung erfahren die Teilnehmer, wie Unfälle im Vorfeld verhindert und Notfallsituationen erkannt werden können. Weiterhin werden Maßnahmen bei Verbrennungen, Vergiftungen und Knochenbrüchen sowie bei Bewusstlosigkeit und Atemstörungen erlernt. Der Kurs richtet sich vor allem an Eltern, Großeltern und Personen, die beruflich mit Kindern zu tun haben, wie Erzieher, Babysitter, Jugendgruppenleiter und Betreuer. Die, statt findet der Kurs(August-Schleicher-Str. 2, 99089 Erfurt).Eineunter Tel.: 0361/34047-43 oder www.Malteser-Kurse.de istRückfragen an: Markus Mühr, Referent Ausbildung, Tel.: 0160/97203244 oder 0361/34047-43 sowie per Email: Markus.Muehr@malteser.org​Mehr Informationen unter http://www.malteser-erfurt.de/dienste-und-leistung...