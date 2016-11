Exklusiver Waschplatz mit garantiert langer Lebensdauer

Moderne Waschtische, die aus Materialien wie Keramik bestehen, sind zwar kratzfest, chemikalienbeständig und farbstabil, das Material kann jedoch schnell springen oder sogar brechen. Mineralguss punktet wiederum in Tests mit einer exakten Linienführung und Passgenauigkeit, reagiert allerdings empfindlich auf Chemikalien, Verfärbungen und Kratzer. Diese Vor- und Nachteile sollen sich mit den einzigartigen Materialeigenschaften von Stahl-Email kompensieren lassen. Damit vereinen die neuen Waschtische des Marktführers die spezifischen Vorteile von Keramik und Mineralguss, sie sind damit vergleichbaren Produkten in jeder Hinsicht beim Thema Beanspruchung überlegen. Stahl-Email soll so robust sein, dass selbst bei starker mechanischer Nutzung keine Risse oder Brüche entstehen, wie es bei Keramik und Mineralguss häufig der Fall ist. Ein Qualitätsversprechen für Waschtische, das der Hersteller mit einer Garantie von 30 Jahren bietet, soll die Materialvorteile unterstreichen und bestätigen.Die neuen Waschtische sind stabil und dank der serienmäßigen Oberflächenvergütung mit Perl-Effekt hygienisch und leicht zu reinigen. Das Material zeichnet sich zusätzlich durch eine besonders hohe Resistenz gegenüber haushaltsüblichen Reinigungsmitteln, Kosmetika und Pflegeprodukten sowie eine dauerhafte Farbbeständigkeit aus. Sogar bei starker UV-Einstrahlung soll der Waschtisch seinen Originalfarbton behalten. Eine exakte Formgebung sowie lotrecht und linear verlaufende Ränder und Rückseiten garantieren eine sichere Montage auch bei glatten Wandmaterialien und ermöglichen eine einfache Kombination mit Badmöbeln.